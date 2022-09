Si scaglia contro un infermiere e lo aggredisce: aveva accompagnato un paziente al pronto soccorso Un infermiere è stato aggredito fuori dal pronto soccorso dall’accompagnatore di un paziente, il presidente della Croce Rossa Viterbo: “Gravità estrema”.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

È successo nel pomeriggio di ieri, sabato 17 settembre 2022, a Viterbo: l'accompagnatore di un paziente ha aggredito un infermiere mentre si trovavano al pronto soccorso dell'ospedale di Viterbo. La vittima, che fa parte dell'equipaggio della Croce Rossa di Viterbo, si trovava in servizio emergenza-urgenza 118 quando è stato aggredito fisicamente da un uomo che aveva accompagnato una persona al pronto soccorso: il paziente è stato affidato alle cure della Croce Rossa di Viterbo, ma proprio appena fuori dal presidio ospedaliero di Belcolle l'infermiere si è consumata l'aggressione.

La denuncia sui social

A denunciare quanto accaduto è la stessa pagina Facebook del comitato di Viterbo della Croce Rossa italiana che, dopo aver spiegato quanto accaduto, riporta le parole di Marco Sbocchia, il Presidente della CRI di Viterbo. "Esprimo vicinanza al nostro infermiere e a tutto l’equipaggio di volontari che ieri è stato coinvolto in questo episodio di estrema gravità – ha dichiarato nella nota diffusa online – Sono ormai anni che in tutta Italia siamo spettatori di una preoccupante escalation di violenza ed aggressione contro sanitari e soccorritori, spesso per i motivi più futili ed incomprensibili, speravamo che il nostro territorio ne fosse indenne ma a quanto pare non è così".

Nella stessa nota, diramata nel pomeriggio di oggi, domenica 8 settembre viene anche ricordato che la Croce Rossa Italiana "monitora il fenomeno tramite l’Osservatorio Nazionale sulle aggressioni al personale sanitario e volontario e sensibilizza le comunità con la campagna “Non sono un bersaglio” per riaffermare i Principi inizialmente sanciti delle Convenzioni di Ginevra e successivamente ripresi da norme Nazionali in merito alla neutralità del personale che presta soccorso in ogni tempo".