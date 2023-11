Si ribalta col trattore in un’azienda di Pescia Romana: Domenico Gregori muore a 55 anni Tragedia nel Viterbese, dove un 55enne è morto schiacciato sotto ad un trattore.

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenico Gregori

Domenico Gregori è la vittima dell'incidente con il trattore avvenuto in un'azienda agricola di Pescia Romana, in provincia di Viterbo. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, sabato 25 novembre, per il cinquantacinquenne non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa in poche ore nella comunità in cui viveva, sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Il trattore si è ribaltato e lo ha schiacciato

Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti Domenico era alla guida del mezzo agricolo quando, per cause non note il trattore si è ribaltato, schiacciandolo sotto al suo peso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per una persona le cui condizioni di salute sembravano disperate, sul posto è giunta l'ambulanza.

Inutile ogni tentativo di salvarlo

Il personale sanitario arrivato sul luogo dell'incidente purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non gli hanno lasciato scampo. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il mezzo agricolo è stato sequestrato come da prassi, per eventuali ulteriori accertamenti.