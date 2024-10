Si presenta in commissariato per un passaporto: gli agenti scoprono è ricercato

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Ha preso appuntamento per un passaporto, ha consegnato foto tessere e dati. Ma durante il controllo da parte degli agenti del database, è emerso che si trattava di un ricercato. È quanto accaduto qualche giorno fa nel commissariato Rai di piazza Mazzini ad un settantacinquenne che si era presentato, con regolare appuntamento, per richiedere il passaporto. Ma il suo viaggio si è concluso ancora prima della partenza.

Richiede il passaporto, ma è ricercato

Ha preso un regolare appuntamento per richiedere il passaporto. Forse pensava di passare inosservato. Invece, non appena inseriti i suoi dati nel database, è emerso che il settantacinquenne era ricercato dalla Polizia di Stato per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

L'uomo, un settantacinquenne, si è presentato con regolare appuntamento negli uffici del commissariato Rai di piazza Mazzini lo scorso fine settimana. Con sé aveva portato tutto il necessario per ottenere il documento, dalle fototessere alla documentazione necessaria per richiedere il titolo valido per l’espatrio.

La scoperta: il 75enne è ricercato dalla polizia

Una volta consegnato tutto agli agenti, il poliziotto che stava svolgendo la pratica ha consultato le banche dati delle forze dell'ordine. E ha fatto una scoperta inattesa. A carico del settantacinquenne pendeva infatti una nota di rintraccio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. In pratica, l'anziano era ricercato dalla polizia.

Così per lui non c'è stato niente da fare. Il settantacinquenne, al termine degli accertamenti, è stato accompagnato presso il carcere romano di Rebibbia dove dovrà scontare 5 mesi di reclusione oltre al pagamento di una multa di 500 euro.