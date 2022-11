Si perdono sui Monti Lepini durante una gita: elicottero porta in salvo 11 escursionisti romani Si sono persi sui Monti Lepini durante una passeggiata ieri, domenica 6 novembre: lanciato l’allarme, sono stati salvati dai vigili del fuoco.

A cura di Beatrice Tominic

Le operazioni di salvataggio degli 11 escursionisti.

Complice il sole e le temperature ancora non troppo rigide, devono aver pensato che fosse la giornata ideale per un'escursione in montagna. Poi, però, si sono persi durante la gita fuori porta. È successo ieri ad 11 turisti che avevano organizzato una passeggiata sui Monti Lepini, gruppo montuoso in provincia di Latina che dista dalla capitale poco meno di una settantina di chilometri.

L'allarme degli 11 escursionisti

Le undici persone coinvolte, tutte romane, hanno perso l'orientamento mentre camminavano nel bosco, nel primo pomeriggio di ieri, verso le 15. Non trovando più la strada del ritorno, hanno immediatamente lanciato un SOS. In breve tempo, per fortuna, sono stati rintracciati e tratti in salvo. Gli undici escursionisti sono stati immediatamente localizzati nella zona di Fonte Rapiglio, fra Carpineto Romano e Bassiano.

Le operazioni di salvataggio per gli 11 escursionisti

A portare in salvo gli 11 malcapitati sono state le squadre 16/A e 33/A: a loro si sono avvicinati per primi, via terra, gli agenti del nucleo Saf, nucleo speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco che li hanno accompagnati verso l'elicottero, un Drago 145. Le squadre di terra e quella dell'elicottero hanno operato in una perfetta sinergia: soltanto così è stato possibile trarre in salvo tutte le 11 persone in breve tempo.

L'intervento di salvataggio è stato portato a termine in più fasi. Per trasportare e soccorrere tutti, infatti, il Drago 145 ha effettuato diversi voli: le undici persone sono state divise in piccoli gruppi e portati in salvo a poco a poco. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.