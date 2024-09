video suggerito

Si perde e scompare nel bosco a Ladispoli, i carabinieri la ritrovano in un casolare abbandonato Sta bene e ha riabbracciato il marito una donna che ha perso l’orientamento durante un’escursione ed è scomparsa nel bosco a Ladispoli. I carabinieri l’hanno ritrovata in un casolare abbandonato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri a Ladispoli

Momenti di paura per i famigliari di una donna di cinquantacinque anni, che si è persa durante un'escursione ed è scomparsa in un bosco nel territorio del Comune di Ladispoli, in provincia di Roma. I carabinieri l'hanno ritrovata e riconsegnata al marito, fortunatamente sta bene. Una vicenda che si sarebbe potuta tramutare in tragedia, ma che fortunatamente si è conclusa con il lieto fine.

Perde l'orientamento e scompare durante un'escursione

Secondo quanto ricostruito sulla vicenda la donna nel pomeriggio di di ieri, domenica 8 settembre, era uscita di casa a Ladispoli, sul litorale a Nord di Roma, per fare una passeggiata nel bosco. Mentre camminava, come purtroppo a volte accade, ha perso l'orientamento ed è scomparsa tra la vegetazione. Il marito, non vedendola più tornare a casa nel tardo pomeriggio, considerando anche che le condizioni meterologiche stavano peggiorando e stava inziando a farsi buio, ha sporto denuncia dai carabinieri.

Così sono partite le ricerche. La donna nel frattempo non riuscendo a tornare indietro si è rifugiata in un casolare abbandonato in località Cascatelle, dove ha passato la notte da sola, mentre fuori tra la vegetazione imperversava l'ondata di maltempo, che si è abbattuta tra Roma, la sua provincia e il Lazio nelle scorse ore con pioggia intensa, forti raffiche di vento e temporali.

La donna dispersa nel bosco a Ladispoli sta bene

I carabinieri insieme ai vigili del fuoco di competenza territoriale e ai volontari della protezione civile hanno dato il via alle ricerche ieri sera, battendo il territorio con attenzione. I militari della Stazione Carabinieri di Cerveteri l'hanno trovata stamattina, fortunatamente sta bene, non ha riportato traumi né ferite e non ha avuto bisogno di cure mediche. Ha potuto riabbracciare il marito e tornare a casa.