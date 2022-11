Si mette un anello al dito, ma resta incastrato: intervengono i vigili del fuoco Si mette un anello al dito, ma non riesce più a toglierlo: è quanto accaduto all’alunno di una scuola media: ad aiutarlo sono arrivati i vigili del fuoco.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

Il rimedio casalingo di lavarsi le mani con acqua e tanto sapone per fare in modo che l'anello scivoli via dal dito incastrato, evidentemente stavolta non ha funzionato. Per questa ragione alcuni ragazzi e ragazze sono stati costretti a chiedere il soccorso dei vigili del fuoco mentre si trovavano ancora a scuola, per liberare i dito dell'amico dall'anello.

È successo nel primissimo pomeriggio di oggi, lunedì 7 novembre, in una scuola di via della Pisana. Lungo la via, al civico 306, a circa 600 metri dall'incrocio con via Giovanni Eudes, alcuni degli alunni e delle alunne della scuola media intitolata a Renato Villoresi hanno chiamato il 115, chiedendo l'intervento dei pompieri per un anello incastrato. Un ragazzo aveva inserito una delle dita della mano sinistra all'interno di un anello, forse troppo stretto. Poi, infatti, non è più riuscito a togliere il gioiello dalla sua falange, fino all'arrivo dei pompieri, giunti in suo soccorso.

L'intervento dei vigili del fuoco per togliere l'anello

La chiamata è arrivata alla Sala Operativa verso l'ora di pranzo e alle ore 14.00 la squadra 7A dei vigili del fuoco è stata mandata alla scuola di via della Pisana, per aiutare i ragazzi e le ragazze a togliere l'anello al loro amico. I vigili del fuoco sono arrivati in breve tempo. Non appena giunti nella scuola che aveva richiesto il loro aiuto, i pompieri sono intervenuti con la loro particolare strumentazione da taglio ad alta precisione, hanno liberato la falange del ragazzo in pochi minuti senza ulteriori complicazioni. Nessun dito gonfio e sforzo doloroso per il ragazzo, che adesso potrà rientrare a casa con tutte le dita libere.