Si mette in malattia, ma in realtà gestisce un b&b alle Canarie: nei guai capostazione Atac Una capostazione Atac si è trasferita alle Canarie, dove gestisce un bed&breakfast. Il problema è che all’azienda ha continuato a inviare certificati medici e quindi i suoi datori di lavoro la credevano in malattia. Adesso è stato avviato un procedimento disciplinare e rischia il licenziamento.

A cura di Enrico Tata

Febbraio 2020, pochi giorni prima dell'inizio del lockdown. Una capostazione Atac, T.G., 50 anni, decide di prendere un aereo diretto alle Canarie. A Roma non è tornata più e in pratica ha cambiato vita: adesso gestisce una casa vacanza con vista oceano e piscina a Puerto Rico, Gran Canaria. Il problema, riporta Lorenzo De Cicco sul Messaggero, è che avrebbe fatto tutto questo all'insaputa dell'azienda: ha continuato a percepire lo stipendio e ad Atac ha inviato un'innumerevole quantità di certificati medici. Insomma, si era messa in malattia, ma in realtà gestiva il suo bed&breakfast sul mare. A tradirla sono stati i social network: non ha resistito a postare fotografie della sua nuova vita: foto di spiagge, cocktail, panorama, tramonti sulla spiaggia, cocktail e anche pubblicità per la sua attività ricettiva, ovviamente.

Inviata indagine interna, ora rischia licenziamento

Ebbene, partendo proprio dai post su Facebook, la Direzione del Personale di Atac ha avviato un'indagine interna. Inoltre l'Inps ha comunicato che i certificati medici originali non sono mai stati consegnati, ma sono state inviate soltanto copie. E per questo la donna dovrà prima di tutto rispondere per "atti non conformi". Ovviamente in seguito le è stato contestato anche il doppio lavoro, espressamente vietato dai regolamenti interni della municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico romano. La signora è stata sospesa dal suo incarico, ma le indagini continuano sul suo conto e non è escluso che la procedura possa portare, se le ipotesi verranno confermate, al suo licenziamento. "Voglia di mare, di sole e relax? What else? Che altro? Contattaci per informazioni", uno dei suoi ultimi post con tanto di link al sito del bed&breakfast. Questa attività, in un posto meraviglioso come le isole Canarie, potrebbe diventare a breve la sua unica fonte di sostentamento.