Si fingono un avvocato e un carabiniere e si fanno consegnare soldi e gioielli: truffata un’anziana I due sono stati fermati nel territorio di Cassino: in auto avevano l’oro e due iPhone 13 appena comprati.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora una truffa ai danni di un'anziana. Questa volta è stata perpetrata nei confronti di una donna residente in provincia di Chieti (Abruzzo), ma i due malviventi – che per fortuna sono stati arrestati – sono stati fermati a Cassino (Lazio). La coppia si è finta un avvocato e un carabinieri: hanno detto all'anziana che stavano indagando sul figlio e l'hanno convinta a dare oro e soldi per il rilascio.

I due beccati nel territorio di Cassino

I due stavano viaggiando sull'A1 in direzione Napoli quando, nel territorio di Cassino, la polizia ha fermato la loro Opel Corsa. Dagli approfondimenti è emerso che entrambi avevano precedenti. Gli investigatori, considerato anche il nervosismo dei truffatori, hanno deciso di perquisire la macchina. Sotto il sedile del conducente hanno trovato una pochette con diversi gioielli in oro, orologi e soldi. Dentro a una busta hanno trovato due iPhone 13 sigillati. Entrambi sono stati arrestato.

A Milano truffata un'ottantenne

Solo alcuni giorni fa a Milano, un'altra donna di ottant'anni è stata truffata. Per il colpo, in quest'occasione, è stato strumentalizzato il Covid. Da quando il Paese è colpito dalla pandemia, si sono registrate diverse truffe in cui uomini e donne si fingono figli o nipoti e chiedono denaro per poter sostenere spese mediche. Anche in questo caso una ragazza si è finta la nipote e ha detto che i genitori avevano contratto il Covid e si trovavano in ospedale. Per questo motivo, le ha chiesto dei soldi. L'anziana, spaventata, ha raccolto tutto quello che aveva in casa e l'ha consegnato alla ragazza. La giovane è poi scappata.