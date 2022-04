Si finge tecnico del gas ed entra in casa di un’anziana: ladro le porta via 8mila euro Sul caso indaga la polizia. L’uomo si era finto un operaio e con la scusa di controllare il gas ha rubato alla donna 8mila euro.

A cura di Natascia Grbic

Si è finto tecnico del gas per farsi aprire la porta, ma in realtà il suo obiettivo era un altro: derubare l'anziana signora che, ignara di tutto, l'ha fatto entrare in casa. E così il finto operaio, vestito con pantaloni scuri e giubbotto catarifrangente, è riuscito ad agire indisturbato, portando via soldi in contati e oggetti preziosi. Valore totale del furto: 8mila euro. È accaduto alla periferia di Roma, in via Roberto Bracco. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Fidene, che hanno ascoltato la vittima – una signora di 81 anni – e ora stanno cercando di rintracciare il ladro. Per il momento nulla di fatto: subito dopo il furto, il finto operaio ha fatto perdere le sue tracce. Bisognerà vedere se il suo volto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, e se qualcuno lo ha visto, per provare a identificarlo. Anche se ora, nessuna informazione.

Ruba 8mila euro ad anziana: indaga la polizia

La signora di 81 anni che è stata derubata sta bene, anche se in stato di shock per quanto accaduto. Non è stata ferita ed è illesa, ma rimane l'amarezza per quanto accaduto, con i risparmi portati via che adesso è molto improbabile riesca a recuperare. Sono moltissime le truffe organizzate da questi soggetti, soprattutto ai danni di persone anziani che hanno meno strumenti per rendersi conto di essere vittime di raggiri. Approfittando del fatto che la donna si fidava di lui, il ladro è riuscito a entrare, e fingendo di controllare il gas le ha rubato tutto. Da chiarire se avesse già puntato l'abitazione della signora o se abbia agito a caso, suonando a caso alle porte del palazzo.