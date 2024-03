Si finge prete e si presenta in casa: “Vengo per la benedizione di Pasqua”. Poi scappa con 100 euro

video suggerito

"Buongiorno, sono il prete e vengono per benedire la casa per la Pasqua". Così si è presentato alla porta di un appartamento di Monteverde quello che, almeno all'apparenza, sembrava essere un prete. Ad aprire la proprietaria di casa che, approfittando della presenza del religioso, gli ha lasciato una donazione di 100 euro.

Ma, è proprio il caso di dirlo stavolta, l'abito non fa il monaco. Poco dopo, quando alla porta si è presentato il prete della parrocchia di zona, la donna ha scoperto che si trattava di una truffa.

La benedizione e la donazione

Quando è suonato il citofono non ha esitato a rispondere: dall'altra parte una voce si è presentata come il prete della parrocchia di zona. La proprietaria di casa lo ha accolto: pur non frequentando spesso la chiesa, la donna ha sempre fatto benedire la casa, proprio come facevano i suoi genitori. Lo ha invitato ad entrare ed è rimasta durante la benedizione. Poi gli ha lasciato una donazione di 100 euro. Il truffatore ha salutato la donna è andato via con il bottino. Forse verso una nuova casa da truffare.

L'amara scoperta

Non ha avuto nessun dubbio: al portone del palazzo un cartello spiegava che, proprio nel corso di quella giornata, sarebbero state effettuate le benedizioni. Il truffatore si è presentato proprio nella giornata esatta, qualche ora prima del prete vero, per essere ancora più convincente.

L'amara scoperta è avvenuta poco dopo, quando il secondo prete, stavolta quello vero, si è presentato davanti alla porta: è così che la donna ha capito che qualcosa non andava. "Mi è andata bene, poteva rubare dentro casa", ha riflettuto la padrona di casa, come riporta l'edizione locale de il Messaggero.