Si finge maresciallo e massacra l’ex compagna poliziotta: arrestato 35enne, re di truffe e estorsioni Noto alle forze dell’ordine, con altre ex si era già finto parlamentare, carabinieri, funzionario vaticano per estorcere loro denaro.

A cura di Beatrice Tominic

È stato arrestato lo scorso mercoledì, 13 settembre 2023, dai carabinieri della caserma di Ciampino Carmine Cascio trentacinquenne di origini napoletane, figlio di un ex poliziotto. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine prima dell'arresto, grazie ad un curriculum piuttosto fitto: in passato si era finto carabiniere, maresciallo e parlamentare; ma era soprattutto conosciuto per i reati di estorsione e truffa, per cui era stato arrestato nel 2022 per un breve periodo e a processo nel febbraio 2023.

L'arresto stavolta è scattato a seguito di una denuncia da parte dell'ex compagna, un'agente di polizia di Napoli, per maltrattamenti. A riportare la notizia, il Messaggero.

Le percosse e i maltrattamenti

Come ha rivelato ai carabinieri di Napoli, la donna con il trentacinquenne ha avuto una relazione per circa tre anni, periodo durante il quale è stata spesso maltrattata dall'uomo che le chiedeva continui prestiti di soldi. Ai suoi rifiuti la massacrava di botte.

Oltre a picchiarla, più volte il trentacinquenne ha minacciato l'ex compagna di pubblicare delle sue foto intime online e di fare del male a suo figlio. Spaventata, ha versato 3000 euro su una prepagata. Al denaro ha aggiunto anche gioielli per un valore complessivo di 5000 euro. A questo quadro drammatico, si è aggiunta anche l'accusa di violenza sessuale: la donna ha raccontato anche di essere stata costretta a subite abusi in due diverse situazioni.

Lo schema simile con le sue vittime

Lo stesso copione era stato raccontato agli inquirenti in passato da un'altra donna. Anche con lei il trentacinquenne aveva iniziato una relazione amorosa. E anche con lei si era finto agente segreto, per cercare di spaventare ed esercitare una sorta di potere sulle vittime.

Una volta si è finto addirittura un funzionario del Vaticano per intimorire un'altra ex compagna alla quale, come con le altre, era solito chiedere insistentemente e con violenza denaro. Stesso schema anche con un'altra donna con la quale, però, si era finto parlamentare, cercando di avvalorare la sua versione con foto pubblicate su Instagram in cui era raffigurato insieme a Giuseppe Conte.

I precedenti

Il trentacinquenne era già noto alle forze dell'ordine, soprattutto per i reati di truffa ed estorsione, ma a luglio 2022 era stato condannato dal Tribunale di Udine ad un anno e 8 mesi di reclusione per stalking alla ex. Nell'aprile del 2022 era già stato arrestato dai carabinieri di Pignataro Maggiore, nel casertano, per estorsione aggravata, truffa e violenza sessuale ed era stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel Lazio. Aveva finito di scontare l'ultima pena a cui era stato condannato pochi giorni fa.