Si ferma a comprare le sigarette e viene azzannato da un cinghiale: 50 giorni di prognosi È accaduto a Esperia, in provincia di Frosinone, dove un uomo è stato travolto e azzannato da un cinghiale di passaggio nel paese con i suoi cuccioli, mentre comprava le sigarette dalla macchinetta.

A cura di Redazione Roma

Un uomo di trentacinque anni è stato ferito da un cinghiale ad Esperia, comune in provincia Frosinone. L'episodio è avvenuto questa mattina quando l'uomo ha fermato l'auto nei pressi di un distributore di tabacchi, e si è recato a piedi a comprare le sigarette. Mentre era intento ad ultimare l'acquisto, ha sentito un improvviso dolore a una gamba ed è finito un secondo dopo a terra: un cinghiale lo ha prima morso e poi abbattuto con violenza, provocandogli oltre che ha una ferita la frattura di una gamba. Secondo quanto ricostruito l'ungulato, un esemplare femmina, stava attraversando il paese con in fila indiana alle sue spalle i suoi cuccioli, quando ha incontrato l'uomo sulla sua strada percependolo come un pericolo.

Alcuni passanti, che hanno assistito attoniti alla scena. hanno messo in fuga l'animale e soccorso immediatamente il ferito. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Qua è stato visitato e medicato, venendo dimesso in giornata con dieci punti di sutura e una cartella medica che riporta una prognosi di cinquanta giorni per la frattura alla gamba.

Isola del Liri: pensionata azzannata da un cinghiale

Sempre ieri in provincia di Frosinone, ma questa volta ad Isola del Liri, un'altra brutta avventura per una cittadino alle prese con l'aggressione di un cinghiale. Vittima questa volta una pensionata che, mentre era a lavoro nell'orto, è stata morsa da un'animale di passaggio nel suo terreno. Medicata in ospedale dove è giunta a bordo di un'autoambulanza, qui ha ricevuto ben cinquanta punti per suturare le ferite.