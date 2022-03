Si è aperta una voragine su Corso Francia, corsia chiusa in direzione centro Voragine su Corso Francia. Corsia in direzione centro chiusa per tutta la giornata di domani, lunedì 28 marzo 2022.

A cura di Enrico Tata

Una voragine si è aperta nel pomeriggio di oggi, domenica 27 marzo, su Corso Francia, nella carreggiata in direzione centro e all'altezza del civico 159, poco prima dello svincolo della Tangenziale Est e dell'incrocio con via Flaminia. L'area, scrive il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, è stata messa immediatamente in sicurezza dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale e dalla squadra di Acea, che ha proceduto subito alla video ispezione del sottosuolo. "In questo momento le operazioni stanno invece riguardando la rete fognaria per accertare le cause del danno. La video ispezione in corso ha reso necessaria la chiusura di un’altra corsia. Al termine di quest’ulteriore approfondimento sapremo la tipologia di intervento da effettuare e la disciplina di traffico da attuare nella giornata di domani. Al momento in direzione centro la strada resta aperta al traffico solo su una corsia. Ringraziamo per la tempestività l’Assessorato ai Lavori Pubblici, il Dipartimento Simu, la nostra Polizia Locale, Acea e tutti i tecnici a lavoro in queste ore", ha scritto il presidente del XV Municipio su Facebook.

Domani chiusa una corsia di corso Francia in direzione Roma centro

Torquati ha informato che nelle prossime ore si procederà con la cantierizzazione dell'area e in seguito verranno avviate le operazioni di apertura del manto stradale. Gli interventi richiederanno la chiusura della corsia a ridosso delle abitazioni dalla notte di oggi e per la giornata di domani, lunedì 28 marzo 2022. La viabilità resterà quindi ridotta ad una sola corsia in direzione Roma centro.