Si dimette Lepidini assessore dem in IX Municipio: “Pronto a manifestare contro Termovalorizzatore” Alessandro Lepidini si dimette da assessore del IX Municipio, quello dell’Eur, perché spiega ci sono “principi non negoziabili”. Da sempre impegnato nelle battaglie ambientali del territorio è pronto a scendere di nuovo in piazza contro il termovalorizzatore di Gualtieri.

A cura di Valerio Renzi

Alessandro Lepidini, che solo qualche anno fa guidò la battaglia contro l'ipotesi di discarica al Divino Amore, si è dimesso da assessore all'Ambiente, Ciclo dei Rifiuti e Agricoltura del IX Municipio di Roma. Proprio a poche ore da un consiglio municipale straordinario sul tema del termovalorizzatore, ha riconsegnato le deleghe nelle mani del minisindaco dell'Eur Titti Di Salvo, per ragioni di coerenza.

Lepidini, che è uno storico esponente del Partito Democratico del territorio, infatti si dice pronto a tornare a manifestare contro le scelte dell'amministrazione in materia di rifiuti, vivendo con la sua famiglia tra l'altro a pochi chilometri dal territorio di Santa Palomba dove il commissario Gualtieri ha in programma l'opera con cui l'amministrazione ha scelto di chiudere il ciclo dei rifiuti.

"Mi sono dimesso da Assessore. – scrive in un post affidando ai social la comunicazione del suo addio – So di aver scelto di interrompere un percorso positivo fatto in questo primo anno di attività nell’amministrazione del Municipio, rinunciando quindi a fornire il mio contributo, come allo stesso modo so che questa scelta potrà deludere alcuni. Tuttavia, la mia contrarietà all’inceneritore mi impone ora di impegnarmi in prima persona per contrastare un progetto che considero superato, lontano dagli obiettivi ambientali europei e dannoso per il territorio dove vivo con Astrid e Sibilla. Ed è per il profondo legame con il nostro territorio che ho preso questa decisione. E mia figlia comprenderà un giorno che ci sono principi non negoziabili. L’etica, in fondo, è tutta qui. A presto!".