Si appoggia all’auto, ma il marito riparte e la travolge: cade e sbatte la testa sull’asfalto, è grave Non si è accorto della presenza della moglie ed è ripartito, travolgendola: è successo a Genzano. La donna è stata trasferita all’ospedale di Tor Vergata, è grave.

A cura di Beatrice Tominic

Si è appoggiata all'automobile del marito, un settantaduenne. Lui non se ne è accorto ed è ripartito, travolgendola. La donna è caduta e ha sbattuto la testa: è successo nel centro di Genzano, ai Castelli Romani, in pieno centro, fra via Alcide De Gasperi e la piazzetta Sandro Pertini. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Tor Vergata in codice rosso, ha riportato un grave trauma cranico.

Cosa è successo

È successo nella mattinata di ieri, martedì 20 giugno 2023. Dopo essere stati ad un bar, la Fiat Bravo ha raggiunto la banca percorrendo una strada a senso unico, come spiega il Messaggero. La donna è scesa dall'auto per attraversare la strada, ma si è appoggiata alla vettura. il settantaduenne, non accorgendosene, è ripartito.

L'impatto ha fatto cadere la donna, che è atterrata al suolo e ha sbattuto con violenza la testa sull'asfalto, in un tratto dove si trovano molte radici. Dietro alla loro automobile, una sessantenne con la figlia e un altro residente si sono resi conto della gravità dell'incidente e hanno immediatamente allertato le autorità.

L'arrivo dei soccorsi

Dopo la chiamata al numero di emergenza unico 112, sul posto in breve tempo sono arrivati i soccorsi. Un'ambulanza ha trasportato la donna al policlinico di Roma Tor Vergata in codice rosso per un grave trauma cranico.

Oltre agli operatori del personale sanitario, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Genzano che hanno iniziato a svolgere i rilievi sul luogo dell'incidente e sequestrato l'automobile, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e chiuso la strada al traffico. I vigili dovranno fare chiarezza anche sulla posizione dell'uomo, che forse non era nelle condizioni di salute ideali per guidare l'automobile.