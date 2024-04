video suggerito

Si affiancano con lo scooter per rubargli il Rolex, ma lui li prende a pugni Casco integrale e abbigliamento scuro, si sono affiancati al suv con il loro scooter e hanno provato a rubare il Rolex all’automobilista. Ma qualcosa è andato storto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Corso Francia, foto da Google Maps.

Si sono affiancati ad un suv, pronti per scippargli il Rolex che aveva al polso. L'automobilista se ne è accorto e ha reagito. Si è affacciato dal finestrino, prima ha dato uno spintone a uno delle due persone in sella, poi si è sporto per prenderli a pugni. Ne è riuscito a colpire uno, su una spalla.

È successo lo scorso sabato mattina, verso le ore 12, lungo Corso Francia, nella zona di Roma nord. L'automobilista stava procedendo in macchina verso il centro, quando gli si è affiancato lo scooter. Ma lui è riuscito a metterli in fuga e, come racconta l'edizione locale de il Messaggero, a tenersi il prezioso orologio che aveva al polso.

Furti per strada: una tecnica collaudata

La tecnica è sempre la stessa. Si affiancano alle automobili in motorino e provano a derubare l'automobilista dell'orologio, approfittando del fatto che spesso, molti di loro, sono soliti appoggiare il braccio al finestrino al semaforo, ad esempio. Stavolta, però, per loro non c'è stato niente da fare e sono riusciti a fuggire a mani vuote. Sono stati costretti ad accelerare e a fuggire.

Chi sono i ladri che si accostano in moto alle auto

"Gli ho dato uno spintone e poi un pugno, l'ho preso alla spalla. Poi sono scappati – ha raccontato a il Messaggero l'automobilista – Avevano dei caschi integrali neri, non li ho visti in faccia. Vestiti di scuro, avevano un forte accento romano: tutti vestiti di scuro, è per quello che mi sono insospettito. Li avevo visti dallo specchietto retrovisore, non mi hanno colto di sorpresa. Così ho reagito e li ho messi in fuga. Poi ho chiamato la polizia".

Gli agenti sono arrivati sul luogo e hanno ricostruito la dinamica del tentato furto. L'uomo è riuscito anche a fornire una parte della targa dello scooter. Hanno provato a rintracciarlo lungo la strada. Ma del motorino non c'era più traccia.

Non è la prima volta che nella capitale si assiste a furti di questo genere nella capitale. Si affiancano con il motorino e poi rubano orologi e altri preziosi dalle mani: è successo in ogni quadrante della capitale. Da Lungotevere Flaminio a via Cortina d'Ampezzo. Fino al Lungotevere dell’Acqua Acetosa: tutte le volte i ladri si sono presentati indossando i caschi integrali e, almeno in un paio, minacciando gli automobilisti.