Sgozzato dopo una lite ad Artena, la vittima è Fation Bylyshi: ha provato a sfuggire ai killer Fation Bylyshi è l’uomo ucciso ieri notte ad Artena. Sgozzato al culmine di una lite in un casolare di via del Boschetto, è riuscito a fuggire dai suoi assassini, ma solo per una breve distanza.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Fation Bylyshi l'uomo di trentadue anni trovato morto nella serata di ieri, domenica 17 luglio, in via di Casa Colonnella ad Artena. Il corpo è stato identificato dopo ore di indagini da parte dei carabinieri: il 32enne, di origini albanesi ma residente nel comune, è stato trovato senza documenti, cosa che non ha permesso di risalire alla sua identità in maniera immediata.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, Fation Bylyshi sarebbe stato sgozzato in un casolare di via del Boschetto al culmine di una lite. Inizialmente il 32enne è riuscito a fuggire, ma solo per una breve distanza: la ferita al collo era troppo grave, e Fation si è accasciato poco dopo, in via di Casa Colonnella, dove poi è stato ritrovato.

Il corpo dell'uomo è stato trovato prima da un residente, allarmato dall'abbaiare del cane davanti al cancello. Uscito in strada, ha visto Fation Bylyshi riverso in terra, ormai senza più vita. Subito sono stati avvertiti i soccorritori del 118, che nulla hanno potuto fare per il 32enne se non constatarne il decesso, e i carabinieri. I militari sono riusciti ad arrivare al casolare dove sarebbe avvenuta la lite tra Fation e i suoi assassini seguendo le tracce di sangue da via di Casa Colonnella conducevano in via del Boschetto.

Già nella notte erano stati fermati dai carabinieri due uomini ritenuti responsabili della morte di Fation Bylyshi. Si tratta di un 27enne e un 30enne di nazionalità rumena ma residenti ad Artena. Al momento il movente dell'omicidio non è ancora noto, si sa solo che il 32enne sarebbe stato ucciso al culmine di una lite. I due, interrogati per tutta la notte, sono stati trasferiti in carcere in attesa della convalida dell'arresto.

Ha collaborato Emilio Orlando