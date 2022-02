Sfreccia a 150 km all’ora per le vie della città, centauro si schianta contro la polizia Un motociclista di 21 anni è stato inseguito dalla polizia mentre sfrecciava nelle strade di Roma a 150 km all’ora. La corsa si è conclusa quando si è scontrato con una pattuglia.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Nella nottata di ieri, fra giovedì 3 febbraio e venerdì 4, un ragazzo di 21 anni ha guidato la sua moto da corsa a 150 km all'ora per le strade della città di Roma, dal quartiere Balduina passando per Prati e concludendo la sua corsa in zona Flaminio. Intorno alle 2 di notte il giovane, a bordo della sua moto Mv Agusta F3 800 è stato notato da una pattuglia della polizia che ha provato a bloccarlo per un controllo. Oltre a non fermarsi all'Alt, però, il giovane ha accelerato e ha iniziato la sua fuga spericolata verso il quartiere Prati.

L'inseguimento e l'impatto

I poliziotti hanno immediatamente iniziato ad inseguire il ragazzo che sfrecciava sulle strade di Roma fino a raggiungere i 150 km all'ora e, a causa della velocità e della potenza della moto, sono stati costretti a chiamare anche rinforzi: in poco tempo sono state diverse le volanti della polizia coinvolte nella corsa. L'inseguimento, che si è articolato su 5 km di strada, è terminato con l'impatto fra il motociclista e una pattuglia che, dopo averlo intercettato, lo ha aspettato in un punto del suo percorso, sul lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, nel quartiere Flaminio.

Il 21enne a bordo della moto, raggiunta la volante della polizia in attesa, si è schiantato contro l'automobile provocando un forte impatto. Nello scontro, sono rimasti feriti i due poliziotti a bordo dell'automobile che sono sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Cristo Re. Il motociclista, invece, nonostante il duro impatto è rimasto illeso: è stato immediatamente identificato e sottoposto all'alcol test. Risultato ubriaco alla guida, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, resistenza e danneggiamento ai beni dello Stato.