Sequestro da 25 milioni di euro a un imprenditore “socialmente pericoloso”: società, conti e auto di lusso

Un patrimonio da oltre 25 milioni di euro fra società, conti esteri, moto e auto di lusso. Questo è quanto sequestrato a un imprenditore laziale durante un’operazione della Guardia di Finanza di Roma e Frosinone, coordinata dalla Procura di Cassino e disposta dal Tribunale di Roma, che punta a colpire le ricchezze considerate frutto di anni di attività illecite e che ha ritenuto l'uomo ‘socialmente pericoloso'.

L'imprenditore accusato di aver guidato due associazioni a delinquere

L’imprenditore è accusato dagli investigatori "di aver promosso, costituito e organizzato due associazioni per delinquere" specializzate in "reati di natura fiscale, truffa aggravata, anche ai danni dello Stato, indebita percezione di contributi pubblici, falsità ideologica, trasferimento fraudolento di valori nonché a conseguenziali operazioni di riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta", come riferisce la Guardia di Finanza. Reati per i quali l'uomo era già stato indagato, nel novembre 2018 e nel giugno 2022, e che gli erano costate misure cautelari.

Sequestro da 25 milioni di euro

Enorme il patrimonio sequestrato: "Quote societarie e intero patrimonio aziendale" di 37 società di cui cinque con sede all’estero, un terreno a Piedimonte San Germano, sei auto di cui alcune di lusso, due moto e numerosi conti correnti sia in Italia che all’estero. Un sistema economico giudicato strutturato e ramificato, tale da richiedere l’intervento del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma.

I militari hanno rilevato "indizi di pericolosità sociale, alla luce del consolidato comportamento illecito persistente nel tempo, emerso dai numerosi precedenti penali specifici, che ha consentito l’accumulazione di ingenti risorse economiche", grazie a cui poteva permettersi un tenore di vita molto superiore rispetto al reddito dichiarato.