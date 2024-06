Sequestrati e distrutti 1.300 chili di mozzarelle: le celle frigorifere non funzionavano

video suggerito

Sequestrati e distrutti 1.300 chili di mozzarelle. La merce era a bordo di un mezzo pesante che aveva l'impianto di refrigerazione non funzionante. Il controllo è stato effettuato dalla polizia sulla Pontina all'altezza di Sabaudia.

A cura di Enrico Tata

Sono stati sequestrati e distrutti 1.300 chili di mozzarelle che si trovavano a bordo di un mezzo pesante adibito al trasporto merci e alimenti. Il camion è stato controllato dagli agenti della polizia stradale di Terracina nel corso della mattinata di ieri, 13 giugno, lungo la statale Pontina all'altezza di Sabaudia, provincia di Latina.

Stando a quanto si apprende, durante le operazioni di controllo, i poliziotti intervenuti hanno accertato che il veicolo aveva l'impianto di refrigerazione non funzionante e per questo gli alimenti trasportati non erano conservati in regime di temperatura controllata, così come prescritto dalla legge.

Gli agenti hanno chiesto l'intervento del personale sanitario della Asl di Latina e gli esperti hanno dichiarato la merce trasportata sul mezzo pesante non più idonea al consumo. Per questo i 1.300 chili di mozzarelle, destinati al mercato locale, sono stati prima sequestrati dalle forze dell'ordine e poi distrutti grazie al lavoro dii una ditta specializzata del settore.

In più, il conducente del veicolo è stato multato per oltre mille euro e gli è stata addebitata la spesa per lo smaltimento e la distruzione delle mozzarelle, cioè oltre 1600 euro.

Le forze dell'ordine fanno sapere in una nota che sempre nella stessa giornata "è stato sospeso dalla circolazione un altro veicolo destinato al trasporto alimenti risultato non in regola con la vigente normativa ATP".

La polizia ricorda che "alto è il livello di guardia messo in campo dalla Polizia Stradale di Latina sul trasporto merci con particolare attenzione al trasporto degli alimenti destinati al consumo dei cittadini".