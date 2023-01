Sequestrati 12 milioni di maschere di carnevale, parrucche e trucchi pericolosi Segnalazione del rappresentante legale di una società per le violazioni al ‘codice del consumo’ e sequestro di 12mila articoli di Carnevale è il risultato del blitz della Guardia di Finanza.

A cura di Alessia Rabbai

Maschere di carnevale, parrucche e trucchi potenzialmente pericolosi per la salute. Un bottino che conta ben 12milioni articoli quello del sequestro svolto dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Un intervento che ha portato alla segnalazione del rappresentante legale di una società per le violazioni al cosiddetto ‘codice del consumo'. Il blitz delle Fiamme Gialle è avvenuto all'interno di un magazzino, che si trova nella periferia Est della Capitale. Costumi di varie tipologie e colori per festeggiare la ricorrenza, che avrebbero indossato adulti e bambini, ma che non rispettavano gli standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli articoli sequestrati erano potenzialmente pericolosi

Gli articoli erano sistemati all'interno di un deposito e sarebbero finiti nei negozi, che vendono maschere e altri accessori dedicati al Carnevale. Parrucche, trucchi, unghie finte e accessori di abbigliamento erano preparati in scatoloni e sistemati sui ripiani, in attesa di essere confezionati e venduti. Sarebbero finiti a contatto della pelle dei clienti, con potenziali rischi per la salute.

La merce avrebbe fruttato milioni di euro

La merce pronta per essere venduta una volta finita nei negozi avrebbe fruttato guadagni fino a milioni di euro. I militari delle Fiamme Gialle hanno messo in atto il blitz a conclusione di un’attività di servizio. Un'operazione che si inserisce all'interno del dispositivo di contrasto all’abusivismo commerciale predisposto dalla Guardia di Finanza, che ha come obiettivo quello di salvaguardare l’economia legale, della sicurezza e della salute dei cittadini.