Sequestrate colombe e pastiere di Pasqua: i Nas tolgono quintali di dolci dal commercio Quintali di dolci sono stati sequestrati e tolti dal commercio dai carabinieri, che hanno intensificato i controlli in provincia di Frosinone nell'ambito dell'operazione "Prodotti tipici delle festività pasquali".

A cura di Enrico Tata

Colombe, pastiere e tantissimi biscotti secchi pasquali della tradizione ciociara sono finiti nel mirino dei Nas di Latina. Quintali di dolci sono stati sequestrati e tolti dal commercio dai carabinieri, che hanno intensificato i controlli in provincia di Frosinone nell'ambito dell'operazione "Prodotti tipici delle festività pasquali". In totale sono state elevate multe per 5.334 euro.

Le ispezioni dei Nas in bar e pasticcerie

Stando a quanto si apprende, l'operazione dei Nas ha riguardato esercizi commerciali a Frosinone e a Ceccano, in particolare bar e pasticcerie. In un bar di un paese della provincia, per esempio, i militari hanno riscontrato la presenza di dolci esposti al pubblico senza le indicazioni sugli ingredienti utilizzati e sulle materie prime, "con evidenti rischi per chi è allergico".

Ancora, hanno spiegato i carabinieri in una nota, a una pasticceria di Ceccano i militari hanno contestato l'assenza del manuale di autocontrollo Haccp, cioè quel documento obbligatorio che serve a garantire la corretta gestione igienico-sanitaria dell'attività.

Il caso più grave in una pasticceria della provincia di Frosinone

Il caso più grave, fanno sapere i Nas, è stato riscontrato in un'altra pasticceria in provincia di Frosinone. All'interno i militari hanno sequestrato ben 145 chili di prodotti da forno, pasticceria secca e materie prime. Parte degli alimenti, infatti, era priva di etichette e indicazioni sulla tracciabilità. In più, una parte risultava scaduta da tempo e un'altra parte era stata congelata arbitrariamente in violazione delle normative in materia igienico-sanitaria.