Sequestrate 4 tonnellate di botti di Capodanno: candele romane, batterie a tubi di lancio e mini-razzi

I botti di Capodanno sequestrati

Oltre quattro tonnellate di articoli pirotecnici illegali è il bilancio del sequestro di finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Il maxi sequestro è avvenuto nell’ambito di un piano straordinario di controlli predisposto in vista delle festività di fine anno su indicazione della Prefettura. Una misura che ha impedito che venissero venduti, finendo sul mercato. Le fiamme gialle hanno denunciato quattro persone all'Autorità giudiziaria per detenzione clandestina e vendita abusiva di materiale esplosivo.

Durante le operazioni sono stati trovati numerosi manufatti esplodenti, tra i quali candele romane, batterie a tubi di lancio e mini-razzi. A Roma i militari della Compagnia di Colleferro sono intervenuti a seguito di una segnalazione. Hanno individuato oltre due tonnellate di materiale pirotecnico nascosto all’interno di locali riconducibili a una società nella periferia Ovest della città, che non aveva le autorizzazioni di pubblica sicurezza per la detenzione e la commercializzazione dei prodotti.

Sempre nella periferia Ovest della città il 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma ha individuato, all’interno di un deposito, circa 82mila articoli pirotecnici, per circa una tonnellata, detenuti abusivamente. Il materiale era collocato vicino a sostanze infiammabili e senza sistemi antincendio idonei. In un ulteriore intervento, nel quadrante nord della Capitale, una donna è stata fermata mentre faceva una consegna a domicilio di materiale esplodente trasportato a bordo della propria auto.

Le verifiche successive hanno consentito di trovare oltre 2mila articoli pirotecnici custoditi nella sua abitazione. A Fiumicino, i militari del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma insospettiti da uno strano via vai di persone, hanno trovato circa 320 chilogrammi di articoli pirotecnici detenuti illegalmente all’interno di un’abitazione. Materiale di cui ne veniva promossa la vendita attraverso i social network. Altri 35mila pezzi sono stati sequestrati in via Prenestina, a cura del Gruppo di Frascati, e a Guidonia Montecelio, dai Gruppo territoriale. La grossa quantità di esplosivi e il modo in cui erano custoditi in aree abitate avrebbe potuto causare gravi rischi per l’incolumità pubblica in caso di esplosione accidentale.