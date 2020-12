Tenuto prigioniero in una casa, chiuso a chiave in una stanza senza la possibilità di mangiare qualcosa o andare in bagno. Una brutta avventura quella vissuta da un uomo di quarant'anni, che non ha avuto fortunatamente risvolti tragici. Grazie a una chiamata anonima, infatti, il 40enne è stato trovato dagli agenti del commissariato di Porta Maggiore, che lo hanno liberato e fatto uscire dalla stanza. A imprigionarlo era stato un uomo di 37 anni, coinquilino della vittima: voleva che l'ex amico gli restituisse immediatamente gli 8mila euro che aveva investito con lui per un'attività commerciale che non era mai decollata. Ma quando gli ha chiesto quella cifra, il 40enne gli ha spiegato che non poteva dargliela. E così ha deciso di ricorrere alle maniere forti, rinchiudendolo in una stanza contro la sua volontà e impedendogli di uscire, chiudendo la porta con un lucchetto. Gli ha detto che lo avrebbe liberato solo una volta riavuti i suoi soldi.

Sequestra un uomo in casa, arrestato

Gli agenti del commissariato di Porta Maggiore sono andati nell'appartamento al Pigneto dopo una segnalazione anonima in cui si diceva che c'era un uomo prigioniero nella casa. Qui hanno trovato il 37enne, che ha inizialmente dichiarato che in casa oltre a lui non c'era nessuno. Ma il racconto non ha retto dato che il suo ‘ostaggio' ha iniziato a lamentarsi e urlare per attirare i poliziotti, che si sono diretti verso la stanza, chiusa dall'esterno con un lucchetto. Hanno allora liberato il 40enne, che ha raccontato cos'era successo, e la questione della restituzione degli 8mila euro, che ha innescato il sequestro. Il 37enne è stato portato in commissariato, e dopo alcuni accertamenti è emerso che aveva diversi precedenti penali. Dopodiché è stato arrestato per sequestro di persona a scopo di estorsione.