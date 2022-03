Sei anni fa l’omicidio di Luca Varani, la mamma a Fanpage.it: “Suo ricordo sempre nel cuore” Sei anni fa Luca Varani veniva ucciso con cento colpi, tra coltellate e martellate, all’interno di un appartamento nel quartiere Collatino di Roma.

A cura di Simona Berterame

“Varani era stato reso inerme ma non era incosciente, era capace di percepire le sofferenze che gli sono state imposte, in un’agonia di oltre due ore. Una morte lenta e atroce. Si è toccato, l’abisso umano”. Sono queste le parole usate dal sostituto pg della Cassazione il giorno della conferma della condanna a 30 anni di carcere per Manuel Foffo, unico imputato rimasto per l'omicidio di Luca Varani. In quell'appartamento a via Igino Giordani c'era anche il pr Marco Prato, anche lui accusato della morte di Luca. Ma per lui non ci fu mai un processo: Marco si è tolto la vita in carcere a poche ore dalla sua prima udienza.

L'omicidio di Luca

Sabato 5 marzo 2016 i carabinieri entrano in un appartamento nel quartiere Collatino di proprietà della famiglia Foffo. Sul letto matrimoniale, avvolto in un piumone arancione, trovano il corpo straziato di Luca Varani. Ha ancora un coltello conficcato nel petto e i segni di un centinaio di colpi tra coltellate e martellate. “Un omicidio efferato, preceduto da sevizie e torture, senza altro movente se non quello di appagare un crudele desiderio di malvagità“ scriverà poi il gip nel verbale d'arresto. A condurre le forze dell'ordine all'interno dell'appartamento è stato proprio Manuel Foffo, che aveva raccontato al padre quello che era successo poche ore prima. Nel frattempo Marco Prato tentava di togliersi la vita all'interno di una stanza d'albergo a piazza Bologna. Il delitto si è consumato la notte tra il 3 e il 4 marzo, i due giorni precedenti Manuel e Marco li hanno trascorsi tra alcol e droga all'interno dell'appartamento senza mai uscire. Poi arriva il pensiero che porterà al massacro: trovare qualcuno da uccidere. Marco Prato invia ad una ventina di contatti l'invito via sms a raggiungerli ma solo Luca cade nella trappola. Il giovane verrà prima drogato e poi massacrato per ore.

Le parole della mamma di Luca

Oggi sono trascorsi 6 anni dall'omicidio di Luca e abbiamo raccolto le parole di Silvana, la mamma del ragazzo: "Non è facile parlare di Luca in questo giorno, perché significa metterci davanti alla cruda realtà, che noi ogni giorno cerchiamo di superare cercando di non pensare a quello che è, ma a quello che è stato. Il ricordi insieme a Luca ci fanno compagnia e ci affievoliscono in un certo qual modo questo enorme dolore che abbiamo dentro….si va avanti giorno per giorno con il suo ricordo sempre nel cuore, lui non era solo nostro figlio lui era un ragazzo "speciale".