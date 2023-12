Sedicenne prende la pistola del padre, si chiude in bagno e si spara alla testa: è gravissimo Tentato suicidio a Roma, dove un ragazzo di sedici anni ha preso la pistola del padre, si è chiuso nel bagno di casa e si è sparato. È gravissimo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Getty Images)

Un ragazzo di sedici anni ha tentato il suicidio a Roma, sparandosi con la pistola del padre. Il drammatico episodio in cui ad essere coinvolto è un giovanissimo si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 dicembre, in un'abitazione nel quadrante Sud della Capitale, mentre in casa c'erano i genitori. Secondo quanto ricostruito ha preso la pistola del padre, si è chiuso in bagno e si è sparato. Non sono ancora chiari i motivi del gesto. L'arma, come detto, appartiene al padre del giovane e da quanto si apprende è regolarmente detenuta.

A dare l'allarme sono stati i genitori, che improvvisamente hanno udito uno sparo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha preso in carico il giovane e lo ha trasportato in codice rosso a sirene spiegate. Arrivato al pronto soccorso, le sue condizioni di salute sono gravissime, i medici lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso intervenendo sulla ferita riportata. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polzia di Stato, che hanno svolto i rilievi all'interno dell'abitazione e ascolteranno amici e parenti del ragazzo per cercare di risalire ai motivi del gesto.