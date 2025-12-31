“Se non ti levi ti uccido”, tenta la rapina a un minimarket e aggredisce il fratello del titolare

Tentata rapina all'Appio Latino dove, nella serata di ieri, martedì 30 dicembre 2025, poco dopo l'ora di cena, verso le 21.30, un uomo è entrato in un minimarket e ha preteso di uscire dal negozio senza pagare le bottiglie di birra che aveva preso con sé dagli scaffali. È scattata la colluttazione fra l'aspirante ladro e i presenti, fra cui il fratello del titolare.

Tentata rapina al minimarket: cosa è successo

I fatti risalgono, come anticipato, alla serata di ieri, martedì 3o dicembre 2025, quando l'uomo, un quarantacinquenne, è entrato nel minimarket e ha preso alcune bottiglie di birra. Stava uscendo senza pagare quando è stato bloccato dal dipendente del negozio a cui, poi, si è aggiunto anche il fratello del titolare. "Lasciatemi andare o vi ammazzo", gli ha urlato il quarantacinquenne ancora con le birre in mano, minacciando di morte entrambi. Poi si è rivolto verso l'ultimo arrivato, il fratello del titolare e lo ha colpito con un pugno al volto.

La fuga e l'arrivo dei soccorsi

Una volta ferito l'uomo, il quarantacinquenne ha ripreso a camminare lontano dal negozio, con le birre non pagate in mano. A quel punto il dipendente del negozio ha iniziato ad inseguirlo fino a quando non è riuscito a bloccarlo. Poco dopo, una volta scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Trevi che hanno bloccato l'uomo e arrestato l'aspirante ladro per tentata rapina e riconsegnato la merce sottratta ai negozianti.

Come sta l'uomo ferito con un pugno

Ad avere la peggio il fratello del titolare che, prima dell'arresto del quarantacinquenne, è stato colpito con un pugno. Dopo l'arresto del quarantacinquenne, l'uomo è stato trasferito d'urgenza al vicino policlinico Umberto I dove medici e infermieri hanno valutato le ferite riportate dall'uomo con un codice giallo.