Riaprono i musei anche a Roma e nel Lazio sabato 16 gennaio 2021, come nel resto d'Italia, se la regione resterà in zona gialla. C'è trepidante attesa per i lavoratori del mondo della Cultura, che dopo l'annuncio del ministro alla Salute Roberto Speranza con le nuove regole contenute nel Dpcm, che entrerà in vigore a partire dal 16 gennaio 2021, sperano in una ripartenza. Decisivo sarà il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, il cui esito è previsto, come di consueto, per venerdì. Se l'indice Rt resterà nel range stabilito per la zona gialla, il Lazio non cambierà colore e i musei potranno riaprire al pubblico, nel rispetto delle regole imposte dal Governo per il contenimento dei contagi da coronavirus. Clienti e dipendenti dovranno dunque continuare a comportarsi come previsto dalla normativa anti Covid, per il contenimento dell'epidemia. In caso contrario però, se il Lazio dovesse diventare zona arancione dalla settimana prossima, musei e siti archeologici continuerebbero a restare chiusi.

Il Colosseo potrebbe riaprire sabato 16 gennaio

Se il Lazio dovesse restare in zona gialla anche i musei e i siti archeologici di Roma, compreso il Colosseo, riaprirebbero sabato 16 gennaio. La direttrice dell'Anfiteatro Flavio Alfonsina Russo, annuncia che è tutto pronto per il via, qualora il Governo lo conceda nel weekend, con un grande concerto a mezzogiorno degli allievi dell'Accademia di Santa Cecilia. Da programma per il 2021 la riapertura della Domus Aurea è fissata invece per il 16 marzo Un anno il 2020 che si è concluso con una perdita del 75 per cento, ben 51 milioni, come conseguenza alle chiusure imposte per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Le regole per visitare in sicurezza musei e siti archeologici

Le regole per visite culturali in sicurezza nei musei e nei siti archeologici prevedono come noto, ingressi scaglionati su più giorni e fasce orarie, con limitazioni ad un numero contenuto di visitatori, prenotazione online dove possibile per evitare code alle biglietterie, obbligo della mascherina, distanziamento sociale anche in fila e igienizzazione delle mani.