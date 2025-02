“Scusa hai una sigaretta?”: 16enni rapinati da due uomini all’Esquilino e minacciati con un pugnale

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Due uomini di 35 e 54 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante con l'accusa di rapina aggravata e porto di oggetti atti a offendere. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai militari, avrebbero rapinato – minacciandoli – due ragazzini minorenni in via Nino Bixio e via Conte Verde, nel rione Esquilino.

Le modalità erano sempre le stesse: si avvicinavano ai ragazzi che gli sembravano più piccoli, sicuramente perché sapevano che si sarebbero spaventati di più, e inizialmente approcciavano con una scusa. "Hai una sigaretta?", oppure, "posso fare una telefonata?", erano le frasi con cui provavano ad avvicinarli. Da lì, gli rubavano lo smartphone e si rifiutavano di ridarglielo. Li minacciavano verbalmente, e in un'occasione avrebbero addirittura tirato fuori un pugnale per intimidirli e farli andare via. Ovviamente gli veniva anche intimato di non chiamare il 112 o sporgere denuncia, altrimenti per loro sarebbero stati guai seri.

I due minori hanno sporto denuncia, e contemporaneamente sono partite le indagini dei carabinieri. Tramite l’analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana sono riusciti a identificare i due uomini e a risalire al loro nome e residenza. Gli indagati sono stati rintracciati entrambi a Napoli dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, coadiuvati in fase esecutiva dai colleghi della Compagnia Napoli Centro e portati nel carcere di Poggioreale, dove si trovano a disposizione dell'autorità giudiziaria. I ragazzi che hanno rapinato fortunatamente, oltre al grosso spavento, non hanno riportato ferite durante l'incontro con i due.