Scuole chiuse a Tuscania martedì 28 settembre: il maltempo ha danneggiato gli edifici Scuole chiuse a Tuscania lunedì 27 e martedì 28 settembre. L’ordinanza del Comune è arrivata a seguito dell’ondata di maltempo che stamattina ha colpito il Viterbese e il Lazio, provocando danni agli edifici. Gli studenti restano a casa in attesa di accertamenti e messa in sicurezza delle strutture.

A cura di Alessia Rabbai

Il Comune di Tuscania ha reso noto che le scuole resteranno chiuse anche per la giornata di domani, martedì 28 settembre. Il provvedimento si apprende dall'ordinanza firmata dal sindaco Fabio Bartolacci e pubblicata attraverso i canali istituzionali, per informare i cittadini. La misura è stata presa a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito il territorio del Viterbese nella mattinata di oggi e che a Tuscania ha provocato danni, rendendo necessario lasciare gli studenti a casa. La pioggia intensa ha danneggiato gli edifici della scuola dell'Infanzia ‘M.Teresa Vignoli' e la scuola media ‘V.Campanari'. A seguito dei danni provocati dal maltempo l'amministrazione comunale informa i genitori degli studenti che sarà necessario svolgere un sopralluogo per le opportune verifiche, mettendoli in sicurezza ed effettuando un servizio di pulizia. L'ondata di maltempo oggi ha imperversato sul Lazio, con pioggia e temporali su diversi quadranti della regione, che hanno provocato disagi, danneggiato edifici, fatto cadere alberi e rami e creato allagamenti.

Maltempo nel Viterbese

Sull'ondata di maltempo il Comune di Tuscania è intervenuto intorno alle ore 9 di questa mattina, con un messaggio diffuso sui social network, informando i cittadini e chiedendo di fare la massima attenzione: "In queste ore si sta verificando un evento metereologico straordinario – si legge in un post – Una bomba d'acqua ha rilasciato un enorme quantità di pioggia che ha mandato in tilt il traffico stradale, i pozzetti di scolo non sono in grado di gestire questi eventi straordinari, le strade sono diventate fiumi e si sono allagate molte piazze e vie di Tuscania. Anche le scuole hanno avuto problemi di allagamento. Gli operai stanno intervenendo per tentare di risolvere le situazioni piu pericolose".