Scritta 'Infame' sui muri della scuola del figlio di Carlo Calenda: "Mi dica in faccia ciò che pensa" Calenda su Facebook: "Vorrei segnalare all'infame vigliacco che l'ha fatta che io lavoro a corso Vittorio Emanuele II, 21. Vado in ufficio a piedi e non ho la scorta. Può serenamente venire a dirmi in faccia ciò che pensa".

A cura di Enrico Tata

Una scritta in nero è comparsa sul muro della scuola frequentata dal figlio del leader di Azione, Carlo Calenda. Disegnata con una bomboletta spray, recita: "Calenda infame". Stando a quanto si apprende, è apparsa nella notte.

Lo stesso Calenda su Facebook ha riportato l'episodio e ha dichiarato: "Questa scritta è comparsa davanti all'ingresso della scuola di mio figlio. Vorrei segnalare all'infame vigliacco che l'ha fatta che io lavoro a corso Vittorio Emanuele II, 21. Vado in ufficio a piedi e non ho la scorta. Può serenamente venire a dirmi in faccia ciò che pensa".

"Desidero esprimere, a nome della comunità romana di Azione, la solidarietà al segretario Carlo Calenda per il gesto vile, fatto peraltro davanti alla scuola del figlio. Non fermeranno certo l'impegno per un'Europa libera e forte, anzi gli sforzi saranno raddoppiati", ha commentato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato. Solidarietà anche da Ettore Rosato, vicesegretario di Azione: “I codardi sporcano i muri, sono vili, si vergognano di quello che pensano e di quello che sono. Fanno bene a vergognarsi. Solidarietà a Carlo, ai suoi ragazzi e alla sua famiglia. Mille scuse, che non arriveranno mai da parte dei codardi, alla scuola".

"L'idiozia di questo gesto è incommentabile. Vergognatevi. Massima solidarietà a Carlo Calenda e a suo figlio", ha scritto il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli.