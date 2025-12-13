Scoppia un incendio nel palazzo di Enel in ristrutturazione: fumo in viale Regina Margherita

Fumo e fiamme da un palazzo in ristrutturazione in viale Regina Margherita a Roma. L'incendio è scoppiato verso l'ora di pranzo, alle ore 13.30 circa, nell'immobile che ospita la sede di Enel e che attualmente si trova in ristrutturazione. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri.

Incendio nella sede di Enel: arrivano i vigili del fuoco

L'allarme è scattato verso le 13.30 al civico 125 di viale Regina Margherita. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione delle fiamme e del fitto fumo che si è sprigionato verso il cielo, sono subito arrivati i vigili del fuoco con le squadre 1A, 6A, AS1, AB6, il Trasporto Autoprotettori. Con loro anche il capo turno provinciale e il funzionario di servizio. I pompieri hanno iniziato subito a cercare di arginare le fiamme per evitare che il fuoco, che si è sviluppato tra il quinto e il sesto piano del palazzo, potesse raggiungere altri ambienti.

Dopo un'ora circa dal loro arrivo e dall'inizio delle operazioni, il rogo è stato circoscritto. ora è sotto controllo e i vigili del fuoco hanno già iniziato a svolgere le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area.

L'incendio nel palazzo in ristrutturazione in viale Regina Margherita

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile per cinturare l'area e i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli per i rilievi e gli accertamenti del caso. Da chiarire le cause che hanno portato allo svilupparsi del rogo. L'area in cui è scoppiato l'incendio, infatti, si trova in ristrutturazione. Al momento dell'originarsi delle fiamme, secondo i primi accertamenti, non si sarebbe trovata alcuna persona nell'area del cantiere. Fortunatamente, infatti, non si sono registrate persone ferite o intossicate dal fumo.