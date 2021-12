Scoperto un arsenale in una villa in centro, sette arresti: fucili, mitraglie e bombe a mano I sette indagati sono stati arrestati e accompagnati al commissariato di Fondi per le formalità di rito. Restano a disposizione dell’autorità giudiziaria di Latina.

A cura di Enrico Tata

Due pistole, una mitraglietta, tre fucili, centinaia di proiettili, quindici chili di plastico, due bombe a mano, diversi chili di droga e quattordici detonatori. Un vero e proprio arsenale è stato scoperto all'interno di una villa nel centro di Fondi, provincia di Latina, dagli agenti della sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Latina e del commissariato di Fondi in collaborazione con la squadra mobile di Frosinone e del nucleo investigativo dei carabinieri di Latina. In tutto sono state arrestate sette persone con precedenti di polizia, tutte residenti tra Latina e Fondi.

Arrestate sette persone, le armi erano nascoste nel doppio fondo del portabagagli di un furgone

I sette indagati sono stati notati mentre trasportavano alcuni borsoni sospetti presi dalla villa all'interno di un furgone e di quattro automobili. Il corteo si è poi messo in marcia, scortato da altre vetture. Per questo le forze dell'ordine hanno deciso di fermare e controllare i veicoli: all'interno sono stati trovati e sequestrati 60 chili di hashish e 15 chili di marijuana. Nel doppio fondo del furgone, inoltre, sono state trovate le armi e le munizioni. Le bombe a mano trovate nel furgone sono state disinnescate grazie all'intervento degli artificieri della polizia. I sette indagati sono stati arrestati e accompagnati al commissariato di Fondi per le formalità di rito. Restano a disposizione dell'autorità giudiziaria di Latina. Per il momento non è chiaro se la banda criminale era composta soltanto dai sette membri arrestati oppure se la polizia sia ancora in caccia di eventuali complici e membri dell'organizzazione.