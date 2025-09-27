Scoperta in un bunker la più grande fabbrica di sigarette clandestine in Italia: evasi 600 milioni di euro

I militari della Guardia di Finanza hanno scoperto una fabbrica clandestina di sigarette in un bunker sotterraneo: è la più grande mai rinvenuta in Italia.

Un evento che in Italia non ha precedenti: la Guardia di Finanza ha scoperto la più grande fabbrica clandestina di sigarette mai rinvenuta in Italia. Quello che sembrava un deposito logistico vuoto nei pressi di Cassino, era stato in realtà trasformato dai contrabbandieri in un bunker sotterraneo, nel quale si producevano sigarette da essere immesse sul mercato nero. In totale le fiamme gialle hanno sequestrato 300 tonnellate di ‘bionde’, per un balore commerciale elevatissimo: le stime provvisorie parlano di tributi evasi per circa 600 milioni di euro, e proventi illeciti intorno al 130 milioni di euro. In totale sono stati sequestrati beni per 53 milioni di euro. Cifre che fanno capire come l’organizzazione che si occupava del contrabbando gestisse un volume d’affari impressionante.

La rete criminale che aveva messo su la fabbrica di sigarette era riuscita a non farsi scoprire per tantissimo tempo. All’esterno, infatti, il bunker appariva in realtà come un capannone della logistica abbandonato: in realtà sotto c’era una vera e propria fabbrica, nella quale i contrabbandieri potevano agire indisturbati, senza nessuno che potesse accorgersi di quanto stesse avvenendo.