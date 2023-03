Scontro tra un’auto e una microcar a Latina Scalo: gravissima una ragazzina di 15 anni Una Fiat Punto e una microcar si sono scontrate oggi a Latina Scalo, in via del Murillo. Ferite tre persone, una ragazzina è gravissima.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente oggi a Latina Scalo, in via del Murillo. Verso le 13 due macchine si sono scontrate violentemente: il bilancio è di tre feriti gravi, tra cui una ragazzina di quindici anni in condizioni gravissime, portata con l'elicottero in ospedale a Roma. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della locale stazione.

Secondo le prime informazioni a scontrarsi sono state una Fiat Punto e una microcar, che nell'impatto ha avuto la peggio. A bordo di questa vettura c'erano due adolescenti, rimasti gravemente feriti: la microcar a bordo della quale viaggiavano si è completamente distrutta, riducendosi a un cumulo di macerie. Grave anche il conducente della Punto, portato in ospedale ad Aprilia insieme all'altro ferito. La ragazza, gravissima, è stata invece portata a Roma ed è stata presa in carico dai medici. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

Sul posto, oltre all'ambulanza del 118 e all'elisoccorso, anche i carabinieri della locale stazione, che dovranno capire cos'è successo e accertare la dinamica del sinistro. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati, in modo da acquisire ulteriori elementi utili alle indagini. I conducenti delle vetture, invece, saranno sottoposti come da prassi ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Si tratta di esami che vengono sempre effettuati in caso di incidenti gravi.

La strada è stata chiusa per ore per consentire le operazione di soccorso e di messa in sicurezza della strada. Inevitabili le ripercussioni sul traffico cittadino, con lunghe code e attese che si sono formate nella zona.