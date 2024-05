video suggerito

Scontro tra tre tir sull’A1, gravi due uomini: autostrada chiusa verso Roma Due persone sono state portate in codice rosso in ospedale con l’eliambulanza dopo che tre tir si sono scontrati sull’A1 in località Ponzano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente verso le 14.30 di oggi sull'A1 in direzione Roma, nel territorio di Ponzano. Per cause ancora da accertare, tre camion si sono scontrati all'altezza del km 520: due uomini sono rimasti feriti in modo grave e portati in codice rosso in ospedale con l'eliambulanza. Le loro condizioni sono molto serie, tanto che è stato disposto il trasferimento in ospedale con l'elicottero, non è chiaro se siano in pericolo di vita o meno. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso, il personale del 5° di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia e i Vigili del Fuoco. La carreggiata è temporaneamente chiusa in direzione Roma.

A essere chiuso è il tratto compreso tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma nord. Il traffico è molto intenso, con otto chilometri di coda verso Roma. Per chi proviene da Firenze si consiglia di uscire a Orte e percorrere la viabilità ordinaria, raggiungendo Roma con il Grande Raccordo Anulare.

Cosa sia successo, non è ancora chiaro. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, che stanno cercando di capire come abbiano fatto i tre mezzi a scontrarsi e di chi sia la responsabilità del sinistro. Saranno vagliate le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, oltre ad ascoltare gli automobilisti che hanno assistito alla scena. Molto probabilmente, come da prassi in questi casi, gli autisti dei tre camion saranno sottoposti ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Esami che vengono svolti di routine in caso di incidenti stradali, soprattutto se gravi, in modo da chiarire la dinamica.