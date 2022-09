Scontro tra due auto ad Ardea, una finisce in un fosso e si ribalta: ferito un 22enne Momenti di paura per un 22enne alla guida di un’auto, che si è scontrata con un’altra macchina ed è finita in un canale ad Ardea. Il conducente ha solo ferite lievi.

A cura di Alessia Rabbai

L’auto finita nel canale (Foto de Il Caffè.tv)

Un ragazzo di ventidue anni è finito in ospedale, dopo essere stato rimasto ferito in un incidente stradale. La dinamica ha provocato momenti di paura tra i presenti, in quanto l'auto alla guida del quale il ragazzo si trovava è finita in un canale, ma fortunatamente ha riportato solo ferite lievi e le conseguenze del sinistro nono sono state gravi. L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 14 settembre ed è avvenuto lungo via Laurentina ad Ardea, in provincia di Roma. Secondo le informazioni apprese il giovane era alla guida della sua vettura quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrato con un'altra macchina all'altezza della rotonda d'ingresso per via Strampelli ed è precipitato in un canale sottostante alla carreggiata. Cadendo l'automobile si è poi ribaltata su se stessa. Il Caffè.tv ha pubblicato una foto della macchina ribaltata all'interno del fosso, prima che venisse rimossa.

La scena è avvenuta davanti agli occhi dei passanti i quali, preoccupati per il conducente, si sono precipitati verso il fosso per accertarsi che stesse bene e hanno chiamato il 118, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto arrivata la segnalazione è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato al pronto soccorso di Pomezia. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute non sono gravi, nonostante la dinamica del sinistro e ha riportato solo ferite lievi, anche se lo spavento è stato grande. Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti della polizia locale, che hanno svolto le verifiche necessarie per ricostruire la dinamica dell'accaduto e hanno ascoltato alcuni testimoni.