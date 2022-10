Scontro tra auto e tir sulla superstrada: Christian Sanna morto dopo 22 giorni di agonia Christian Sanna è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale la mattina del 4 ottobre. La sua auto si è scontrata frontalmente con un tir: la dinamica del sinistro non è ancora chiara.

A cura di Natascia Grbic

Non ce l'ha fatta Christian Sanna, il 44enne di Pontecorvo che il 4 ottobre è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sulla superstrada veloce Sora – A1, nel territorio di Cassino. L'uomo è deceduto dopo ventidue giorni di agonia al Policlinico Umberto di Roma: non ha mai ripreso conoscenza. Le sue condizioni erano gravissime, aveva riportato un trauma al torace, la rottura dello sterno, danni ai polmoni e alle costole. Nonostante gli sforzi dei medici, dopo tre settimane di coma Christian è morto.

L'incidente che gli è costato la vita è avvenuto la mattina del 4 ottobre. Sanna stava viaggiando sulla sua Fiat Punto sulla superstrada quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un tir all'altezza del chilometro 38,813, a poca distanza dallo svincolo per l'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Immediati i soccorsi, con il 118 che ha portato Sanna – le cui condizioni erano apparse gravissime sin da subito – in ospedale.

Sull'incidente indaga la polizia stradale di Cassino. Al momento non sono ancora note le cause che hanno portato la macchina guidata dalla vittima e l'autoarticolato guidato da un uomo di sessantacinque anni a scontrarsi. Per questo la famiglia sta cercando testimoni che magari hanno assistito alla scena e che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto.

Sul corpo del 44enne è stata disposta l'autopsia. In seguito all'incidente era stato aperto un fascicolo d'indagine per lesioni gravissime, che adesso molto probabilmente cambierà in omicidio stradale. Ed è proprio per questo che gli inquirenti vogliono vederci chiaro e accertare quali siano state le cause della morte dell'uomo.