Scontro con un’auto, l’ambulanza di ribalta sulla Bufalotta: un ferito

A cura di Enrico Tata

Foto Welcome To Favelas

Un'ambulanza si è ribaltata ieri sera in via della Bufalotta, Roma Nord. Stando a quanto hanno ricostruito i vigili urbani, si sono scontrate un mezzo sanitario e una Volkswagen Polo per motivi ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti, intorno alle 22 del 23 novembre, gli agenti del III Gruppo Nomentano all'altezza di via Renato Fucini. Il conducente dell'automobile, un ragazzo di 33 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli. Le sue condizioni di salute sono buone e le ferite sono state quindi giudicate lievi dai medici. A bordo dell'ambulanza, che come detto si è ribaltata su un fianco, erano presenti due operatori sanitari, che fortunatamente non sono rimasti feriti.

La fotografia dell'incidente è stata pubblicata sulla pagina Instagram Welcome To Favelas