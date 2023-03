Scontri all’Olimpico: lancio di bottiglie e petardi prima del derby Lazio-Roma, un agente ferito Tensione tra ultras davanti allo Stadio Olimpico in attesa del derby Lazio-Roma. Lancio di bottiglie e petardi in strada.

A cura di Alessia Rabbai

Scontri tra ultras nella zona dello Stadio Olimpico a Roma, dove dalle 18 si disputerà il derby Lazio-Roma. I tifosi in attesa del match nel primo pomeriggio intorno alle ore 15 si sono lanciati bottiglie e petardi, creando tafferugli e tensione in strada. La situazione è stata riportata in breve tempo alla calma e i tifosi sono stati dispersi. Un agente della Polizia di Stato nel sedare lo scontro è rimasto ferito alla testa. Sul posto è schierata la celere, che monitora la situazione in strada, pronta ad intervenire. nelle ore successive la situazione si è calmata, i laziali sono entrati per primi e poi sono stati fatti entrare i romanisti.

Stadio Olimpico blindato per il derby Lazio-Roma

L'area dello Stadio Olimpico è blindata da stamattina presto in vista del derby Lazio-Roma, l'Osservatorio delle manifestazioni sportive del Viminale registra un livello di allerta 4. Per strada è attivato il dispositivo in vista di possibili scontri e schierato oltre mille unità tra le forze dell'ordine, con controlli a tappeto nei luoghi romani, dove tradizionalmente si aggregano i tifosi delle due squadre le ore prima di raggiungere lo Stadio. In giornata gli agenti hanno svolto bonifiche per controllare che non fossero nascoste armi nella zona dello Stadio Olimpico.

La partita di oggi pomeriggio tra le due tifoserie della Capitale è particolarmente sentita, perché la maglia vincitrice otterà dei punti fondamentali per la classifica della Champions League. La Roma al momento è quinta in classifica, mentre la Lazio è terza a distanza di due punti l'una dall'altra. Intorno alle ore 14 sono scattate le prime chiusure per agevolare il piano della sicurezza. Coinvolti nei controlli gli agenti della Polizia di Stato, gli investigatori della Digos di Roma e i carabinieri del Nucleo informativo.