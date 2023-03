Derby Lazio Roma a rischio scontri: Olimpico blindato, mondo ultras in fermento Oltre mille gli agenti in campo per la stracittadina tra Lazio e Roma, che vale punti fondamentali in classifica per un posto in Champions. Ma la sfida rischia di tramutarsi in scontri fuori l’Olimpico: il dispositivo di sicurezza operativo dalle prime ore del mattino.

La Lazio è terza in classifica, la Roma quinta ma a soli due punti di distanza. Il derby di domani all'Olimpico, tra le due squadre della capitale è una partita significativa non solo per il carico di emozione e rivalità, che già da giorni riempie l'aria della città, ma anche in ottica campionato per le ambizioni delle due squadre, entrambe in cerca di un posto in Champion League per la prossima stagione.

Previsto il tutto esaurito domani allo Stadio Olimpico. Il fischio d'inizio è stato stabilito per le 18.00, ma il dispositivo di sicurezza sarà operativo già dalla mattina presto. Il monitoraggio del mondo del tifo organizzato fa preannunciare una sfida che non sarà solo accesa in campo, ma rischia di tramutarsi in scontro fuori dallo stadio.

Il mondo ultras in fermento: alto rischio scontri

Il furto dello striscione dei Fedayn da parte dei tifosi della Stella Rossa di Belgrado, la successiva mossa dei giallorossi di sottrarre alcune bandiere agli ultras della Lazio esponendole sui social, gli scontri a Napolicon i tifosi dell'Eintracht Francoforte. Sono tutti elementi che in modo diverso portano i gruppi del tifo organizzato a voler mostrare le loro "capacità".

Per l'Osservatorio delle manifestazioni sportive del Viminale il derby è a livello di allerta 4, la più alta. In strada ci saranno 1.000 agenti che vigileranno sul fatto che le due tifoserie non entrino in contatto. Già dalla mattina presto partiranno le operazioni di controllo e bonifica, in cerca soprattutto di possibili "arsenali" nascosti dagli ultras in prossimità dello stadio.

Il dispositivo di sicurezza è stato messo a punto negli ultimi incontro del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Blindata tutta l'area di prossimità dello stadio, da Ponte Milvio e zone adiacenti dove si radunano i tifosi della Lazio, e la zona di Piazza Mancini prediletta dai supporter giallorossi.

Derby Lazio Roma domenica 20 marzo: chiusure e deviazioni al traffico

Saranno chiuse al traffico: viale di Tor di Quinto nel tratto compresso tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz; lungotevere Maresciallo Diaz nel tratto tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis; ponte Duca d’Aosta; lungotevere Maresciallo Cadorna; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria; lungotevere Oberdan.

Sarà interdetto al traffico e pedonalizzato integralmente viale del Ministero degli Affari Esteri. Per i tifosi romanisti l'area per parcheggiare è quella di piazzale Clodio, invece i tifosi della Lazio è previsto che parcheggino in viale della XVII Olimpiade e il Villaggio Olimpico.