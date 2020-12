Un uomo di 62 anni, Francesco Rappocciolo, è scomparso il 30 dicembre dalla sua abitazione di via Silvestri a Roma. La moglie ha sporto denuncia alla Polizia di Stato, che adesso lo sta cercando. L'uomo non ha con sé né i documenti né il telefono cellulare, che ha lasciato sul tavolo dell'abitazione. Rappocciolo è alto 1 metro e 80, ha una corporatura robusta, i capelli corti, la barba brizzolata e folti baffi neri. Ha gli occhi verdi e cicatrici evidenti sul braccio sinistro. Indossa degli occhiali da vista e molto probabilmente è vestito con abbigliamento sportivo. In particolare avrebbe una felpa nera della The North Face. Gli agenti hanno prima raggiunto la seconda casa della famiglia a Cesano, ma Rappacciolo non è stato trovato e al momento risulta ancora scomparso.

Scomparso Francesco Rappacciolo, ricerche in corso

L'uomo è scomparso dalla sua abitazione il 30 novembre. La moglie ha raccontato agli agenti di essere uscita da casa intorno alle 7 del mattino per andare a fare una visita medica e poi andare a lavoro. Francesco l'ha salutata tranquillamente, dicendole che si sarebbero sentiti più tardi. Lei gli ha ricordato di fare la spesa, e lui avrebbe risposto che sarebbe andato il giorno dopo, perché convinto ieri fosse il 29 dicembre. Dopodiché ha provato a chiamarlo per tutta la mattina senza avere risposta. Quando è tornata a casa, intorno alle 12, non lo ha trovato. Secondo quanto riferito dalla donna, Rappacciolo – che lavora presso una società di consulenza informatica – stava vivendo un periodo di stanchezza e affaticamento. La famiglia però, non versa in condizioni economiche e lavorative precarie. I poliziotti chiedono a chiunque avvisti l'uomo di chiamare il 112.