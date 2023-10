Scomparso a 17 anni da Testaccio, la mamma di Edoardo: “Se senti questo messaggio, contattaci” “Torna da noi, nessuno ti giudica”. Questo è il messaggio affidato ai social network dalla mamma di Edoardo Camilli, il ragazzo di 17 anni scomparso da Testaccio.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra la mamma di Edoardo, a destra il diciassettenne scomparso.

"Edoardo, se senti questo messaggio contatta un amico, contatta un familiare, contatta le forse dell'ordine. Ma torna da noi, nessuno ti giudica, nessuno ti chiede nulla. Vogliamo solo riaverti qui. Ti aspettiamo, ci manchi tanto". Queste le parole di Claudia, la mamma di Edoardo Camilli scomparso a 17 da Testaccio lo scorso venerdì 20 ottobre. Il ragazzo era partito dallo storico rione della capitale per raggiungere Ponte Mammolo quando si sono perse le sue tracce. L'ultimo avvistamento è stato a Centocelle, alle 19.30: è qui che il suo telefono è risultato agganciato prima di essere spento definitivamente.

Chi è Edoardo Camilli, il ragazzo scomparso venerdì scorso

Ha 17 anni, è alto 1, 93 metri e ha una corporatura magra. Così viene descritto Edoardo nel primo appello lanciato sui social dalla mamma nella giornata di domenica 22 ottobre 2023. Ha i capelli castani e gli occhi verdi: come segno di riconoscimento sul volto ha un neo chiaro sulla guancia destra.

Al momento della scomparsa, il diciassettenne indossava un golfino grigio chiaro con la cerniera e i pantaloni della tuta nera, con tasconi laterali. Ai piedi, invece, scarpe da ginnastica bianche con dettagli azzurri.

Il nuovo appello con un video sui social

Dopo essersi rivolta direttamente al figlio, la donna lancia un appello agli e alle utenti del social network. "A chi crede di averlo avvistato, chiedo per favore di fare una foto – spiega la madre del diciassettenne – Poi lo avvicini, cerchi di parlagli. Gli chieda come si chiama, si mostri rassicurante. Questo aiuta ad indirizzare le ricerche. Vi ringraziamo, siete stati in tantissimi a condividere e vi chiediamo di aiutarci per riportare Edoardo a casa".