Scomparsa da venerdì Sara Marullo, presidente dell’associazione Amici del parco Carlo Felice

Non si hanno più notizie di Sara Marullo, 59enne presidente dell'associazione Amici del parco Carlo Felice: la donna è scomparsa dalla sua abitazione di Roma da mezzogiorno di venerdì 12 gennaio e da allora nessuno è più riuscito a sentirla. Sul caso indagano i carabinieri della caserma San Giovanni, ai quali la famiglia si è rivolta per denunciare la scomparsa della loro congiunta.

"Sara Marullo, presidente dell’associazione Amici del parco Carlo Felice, energica donna di 59 anni, è scomparsa da mezzogiorno di venerdì 12 gennaio 2024 – scrive l'associazione in un post sui social – È alta 157 cm e pesa 57 chilogrammi. Era in buona salute. Ha lasciato il telefono e le chiavi a casa. Noi, la sua famiglia, il figlio e il compagno siamo terribilmente preoccupati poiché non ha mai fatto qualcosa del genere prima. Abbiamo paura che sia successo qualcosa di terribile e lei non può contattarci. Se avete informazioni su dove si trovi, contattate i carabinieri a questo numero: 067001810. Ci manchi terribilmente".

Dove sia andata la donna non lo sa nessuno, quando è uscita di casa non ha fornito informazioni su dove si sarebbe recata. Tra i segni particolari, che potrebbero aiutare a identificarla, una cicatrice lungo la gamba destra e una sull'arcata sopraccigliare destra.

I familiari di Marullo non sono più riusciti a rintracciarla. Al momento non si ha nemmeno notizia di avvistamenti: anche i suoi colleghi dell'associazione, il posto che lei frequentava di più in assoluto, non hanno idea di dove potrebbe essere andata. Tutti stanno dando una mano nelle ricerche, sperando di trovarla nel più breve tempo possibile.