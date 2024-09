video suggerito

Scippa una coppia di turisti in centro: viene massacrato di botte e abbandonato steso in terra L’episodio di violenza è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 settembre 2024, in pieno centro a Roma: dopo aver sorpreso l’aspirante ladro lo hanno massacrato e abbandonato per strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1.026 CONDIVISIONI condividi chiudi

La zona in cui è avvenuto il tentato furto.

Continuano i furti nella capitale. Ma stavolta, a rimetterci, è stato proprio il ladro che, oltre a restare senza bottino, è stato massacrato di botte. Hanno deciso di farsi giustizia da soli i due turisti che nel pomeriggio di oggi, verso l'ora di pranzo, hanno sorpreso un ragazzo di ventuno anni che tentava di rubare loro un orologio. E, dopo averlo picchiato, lo hanno abbandonato lì, sdraiato sulla strada, ancora ferito.

Il tentativo di furto

I fatti sono avvenuti nella giornata di oggi, giovedì 26 settembre 2024, verso l'ora di pranzo in pieno centro di Roma, fra via dei Maroniti e largo del Tritone, a pochi passi dal traforo di via del Tritone. È qui che i due turisti, seduti ad un tavolino all'esterno di un bar, si sono fermati a mangiare e a bere qualcosa prima di ricominciare il giro della città. Quando si sono accorti della presenza di un ragazzo che si era avvicinato e stava tentando di derubarli di un orologio. Una volta sorpreso il ragazzo lo hanno immediatamente fermato. Ed è iniziato il caos.

Aggrediscono l'aspirante ladro e lo massacrano

I due prima hanno bloccato l'uomo, poi è iniziata la confusione. Come raccontato da alcuni testimoni, i due turisti si sono scagliati contro il ragazzo e hanno iniziato a picchiarlo con violenza. Poi, dopo essersi fatti giustizia da soli e aver abbandonato il ragazzo sotto ad un palazzo nella stradina accanto, il vicolo del Gallinaccio, i due turisti si sono allontanati.

Leggi anche Ubriaco picchia la moglie e il figlio di quattro anni: donna e bimbo finiscono in ospedale

Nel frattempo alcuni passanti e altre persone presenti hanno fatto scattare l'allarme. In breve tempo sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasferito il giovane, un ragazzo di 21 anni, all'Umberto I in codice rosso e gli agenti della polizia che, invece, lo hanno denunciato in stato di libertà. Niente da fare per i due turisti violenti che, ormai, all'arrivo delle forze dell'ordine, erano già andati via.