Sciopero nazionale dei trasporti a Roma e nel Lazio venerdì 7 novembre 2025: i mezzi a rischio

Venerdì di sciopero nazionale il 7 novembre 2025. Quali sono i mezzi a rischio e chi aderisce alla protesta: la situazione di bus, tram e metro a Roma e nel Lazio.

Giornata di sciopero nazionale questo venerdì 7 novembre 2025. Ad aderire alla protesta le sigle sindacali proclamato da CGIL, UIL, UGL attive in diversi settori, fra cui i trasporti. La mobilitazione è particolarmente partecipata al nord, dai lavoratori e dalle lavoratrici Atm e per quelli che operano in Tpl. Nella regione Lazio i mezzi pubblici a rischio sono soprattutto a Latina, mentre non sono attesi grandi disagi a bordo della flotta della municipalizzata romana Atac.

A Roma bus, metro e tram garantiti: lo sciopero non dovrebbe interessare Atac

Come anticipato, i lavoratori e le lavoratrici sembra abbiano scelto di non aderire allo sciopero indetto per la giornata di oggi, venerdì 7 novembre 2025. Non sono previsti grandi disagi nella capitale: tram, bus e metropolitana dovrebbero transitare senza alcun problema per l'intera giornata di mobilitazione.

Per il momento, come si apprende dal sito di Atac, autobus, tram e metropolitane effettuano regolare servizio. Attenzione, però: in alcuni casi le linee di autobus o tram possono subire variazioni nel percorso che, però, esulano completamente dallo sciopero (è il caso, ad esempio, delle modifiche alla viabilità dopo il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali con ripercussioni sulle linee 51, 75, 85, 87, 117 e 118.

Lo sciopero a Latina: mezzi Tpl a rischio e fasce di garanzia

Diversamente, invece, la situazione a Latina prevede mezzi a rischio: nel capoluogo pontino i lavoratori e le lavoratrici del Trasporto Pubblico Locale hanno comunicato la propria intenzione a prendere parte allo sciopero. Nonostante la mobilitazione, vengono garantite le fasce di garanzia canoniche. L'inizio dello sciopero è previsto dall'inizio del servizio fino alle 6.30, dalle 9.30 alle 13.30 e poi dalle 16.30 fino a fine servizio. Mezzi assicurati, invece, nelle canoniche fasce di garanzia fra le 6.30 e le 9.30 e dalle 13.03 alle 16.30.

