Sciopero mezzi 2 dicembre a Roma: treni, bus e metro a rischio, gli orari Atac e Cotral Sciopero dei trasporti a Roma il 2 dicembre, previsti disagi per bus, tram e metro Atac dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20:00 fino a fine servizio. Scioperano anche i treni di Ferrovie dello Stato e i bus Cotral.

A cura di Beatrice Tominic

Indetto per venerdì 2 dicembre uno sciopero generale dei mezzi anche a Roma: a rischio bus, metropolitane, tram ma anche i treni di Ferrovie dello Stato. Si tratta di una protesta di 24 ore che riguarda non solo il trasporto pubblico, ma anche scuola e sanità: disagi previsti dalle ore 8.30 alle 17:00 e dalle ore 20:00 fino a fine servizio. A scioperare a Roma l'intera rete Atac e Roma Tpl, ma anche i bus Cotral.

Fin dalla notte di giovedì 1 dicembre non è garantito il trasporto sulle linee di autobus notturne, come si legge anche sul sito di Roma Mobilità. Ecco tutte le linee interessate dallo sciopero, gli orari e le motivazioni della protesta indetta dalle sigle sindacali USB, Cobas, Cub trasporti, Sgb, Alcobas e OrSA contro la manovra economica del governo e per la pace, ma anche per stipendi, diritti e pensioni adeguate.

Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 2 dicembre: orari Atac per metro, bus e tram

Come anticipato, lo sciopero di domani riguarda anche l'intera rete Atac e tutti i collegamenti gestiti da altri operatori in subaffidamento, come la rete Roma Tpl. Nel suo sito, Atac specifica che fino alle 8.29 il servizio diurno è garantito, così come resta garantito dalle ore 17 alle 19.59.

Diversamente, invece, ci sono possibili disagi dalle ore 8.30 alle 17 e poi dalle ore 20 fino al termine del servizio diurno. Non è garantito, infine, il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate anche oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac e Roma Tpl:

38

44

61

86

170

246

301

451

664

881

916

980

314

404

444

Sciopero dei mezzi a Roma il 2 dicembre: gli orari dei bus notturni

Allo stesso modo sono coinvolti nello sciopero anche il servizio di biglietteria e quello dato dalle scale mobili. Oltre a queste attività, lo sciopero coinvolge anche le linee di autobus notturne.

Nella notte fra il primo dicembre e venerdì 2 non è garantito il servizio delle linee bus notturne, la cui denominazione inizia per "n". Assicurato, invece, quello delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 (che, nella notte fra il primo e il 2 dicembre ultimano il servizio del giorno prima). Diversamente, invece, nella notte fra venerdì 2 e sabato 3, le corse di autobus notturne, indicate con n, garantiscono il servizio, mentre quelle diurne con corse notturne, no.

Il 2 dicembre scioperano anche i treni di Ferrovie dello Stato e i bus Cotral

Coinvolti nello sciopero anche i treni di Ferrovie dello Stato e i mezzi Cotral. Nel primo caso i disagi sono attesi dalle 21 di giovedì primo dicembre fino al venerdì alla stessa ora per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane: non sono previste, invece, modifiche alla circolazione sui treni a Lunga Percorrenza. In questo caso, le fasce di garanzia con servizio assicurato per i treni regionali sono dalle 6 alle 9 e, in seguito, dalle 18 alle ore 21. Per i bus del trasporto laziale, invece, le fasce di garanzie sono le stesse del trasporto pubblico romano: il servizio è assicurato da inizio servizio alle 8.30 e poi dalle 17 alle ore 20. Dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio, invece, possibili soppressioni e disagi.