Sciopero dei treni a Roma 24 novembre: Trenitalia e Italo a rischio, le corse garantite Domenica nera per i trasporti a causa di uno sciopero di 24 ore delle ferrovie. Non ci sono fasce di garanzia, ecco l’elenco dei treni garantiti per Trenitalia ed Italo a Roma e nel Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Domenica 24 novembre è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore dei treni e delle ferrovie, che riguarda anche Roma e il Lazio. A scioperare sono i maggiori operatori ferroviari italiani, per quanto riguarda il Lazio Trenitalia, ed Ntv – Italo. A convocare la mobilitazione è stato il sindacato Usb, l'obiettivo dello sciopero è sollecitare il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro. Si preannuncia una domenica nera dal punto di vista del trasporto ferroviario, la protesta è in realta iniziata da ieri, a partire dalle ore 21 di sabato 23 novembre e proseguirà per tutta la giornata, per concludersi alla alle 21 di oggi.

Ad essere a rischio saranno i treni a breve, media e lunga percorrenza, a rischio sono regionali, Intercity, Eurocity, Intercity Notte, Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Non ci sono fasce di garanzia per oggi ad eccezione di Italo, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Lo sciopero di oggi coinvolge solo le ferrovie, non Atac. né Roma Tpl. Per venerdì 29 novembre è stato annunciato il prossimo sciopero dopo quello di oggi. La mobilitazione durerà 24 ore riguarderà Atac e le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis, ma non sarà coinvolta Trenitalia. Sono previste le fasce di garanzia fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Orari dello sciopero dei treni di domenica 24 novembre

Lo sciopero dei treni di oggi, domenica 24 novembre, non prevede treni garantiti. I treni che verranno garantiti riguarderanno solo la lunga percorrenza dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00

La lista dei treni Trenitalia garantiti per lo sciopero del 24 novembre

Trenitalia ha pubblicato la lista dei treni garantiti domenica 24 novembre 2024 durante lo sciopero delle ferrovie. I servizi minimi, si legge sul sito di Trenitalia, sono garantiti nelle fasce orarie di maggiore frequentazione ossia dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.

Treni Italo garantiti domenica 24 novembre

Anche Ntv-Italo ha pubblicato un elenco con i treni garantiti per oggi, che circoleranno regolarmente durante questa giornata di sciopero delle ferrovie.

Motivazioni dello sciopero dei treni di oggi, domenica 24 novembre

Lo sciopero di oggi, domenica 24 novembre ha come motivazione la "vertenza per il rinnovo contrattuale nazionale delle attività ferroviarie", spiega l'Usb che non le manda a dire alle società datoriali: "Altro non sanno fare che chiedere aiuto alla Commissione di Garanzia per provare a fermare l'ondata di grande adesione agli ultimi scioperi".