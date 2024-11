video suggerito

Sciopero treni il 23 e 24 novembre 2024: orari garantiti Trenitalia, Italo e motivazioni dello stop Da sabato 23 novembre alle ore 21 fino a domenica 24 alle ore 20.59, nuovo sciopero del trasporto ferroviario che avrà respiro nazionale. Un altro weekend difficile per pendolari e viaggiatori di Trenitalia, Italo e Trenord. Mentre quest'ultimo non dà fasce di garanzia, Italo e Trenitalia publicano gli elenchi dei treni garantiti.

A cura di Giovanni Turi

Sciopero del trasporto ferroviario dalle ore 21 di sabato 23 fino a domenica 24 novembre

Altro weekend difficile per chi si sposta in treno. A partire da sabato 23 novembre alle ore 21 fino a domenica 24 alla stessa ora, è previsto uno sciopero di respiro nazionale (esclusi Piemonte e Valle d'Aosta) indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato per i lavoratori del trasporto ferroviario.

Uno stop annunciato dal Rete Ferroviaria Italiana, a cui si aggiunge quello della sigla Osr Orsa nelle due regioni del Nord Ovest dalle ore 3 di domenica 24 fino alle 2 di lunedì 25 novembre. Ad essere coinvolto è il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Italo e Trenord.

Il che potrebbe generare disagi ai passeggeri di Frecce, Intercity e regionali Trenitalia, in particolare ai pendolari che viaggiano per l'Italia. Italo ha pubblicato una lista di treni garantiti, mentre Trenord non ha dato fasce di viaggio sicure.

Le sigle che hanno lanciato lo sciopero chiedono il rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da tempo, nonché maggiori tutele per la salute e la sicurezza degli addetti al trasporto su ferro.

Sciopero dei treni 23 e 24 novembre, le motivazioni della protesta

L'agitazione tra sabato e domenica è inserita nella "vertenza per il rinnovo contrattuale nazionale delle attività ferroviarie", spiega l'Usb che non le manda a dire alle società datoriali: "Altro non sanno fare che chiedere aiuto alla Commissione di Garanzia per provare a fermare l'ondata di grande adesione agli ultimi scioperi".

Sciopero Trenitalia, i treni garantiti il 23 e 24 novembre 2024

Lo sciopero tra sabato 23 e domenica 24 novembre può comportare modifiche al servizio anche prima dell'avvio dell'agitazione e dopo la sua conclusione. Per chi intenda rinunciare al viaggio, è possibile chiedere un rimborso. Riguardo i viaggi a lunga percorrenza di Trenitalia (Eurocity, Euronight, Intercity, Frecce) c'è una lista precisa di treni garantiti dall'azienda.

Gli orari dei treni regionali Trenitalia

Nel caso di scioperi, per il trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie più frequentate nell'arco dei giorni feriali (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00). Ma in questo caso si tratta di un giorno festivo, quindi non c'è certezza delle garanzie scritte sopra. Sul sito di Trenitalia, alla voce "Treni regionali", si può impostare la regione di interesse e trovare un documento con tutti i treni garantiti.

L'elenco dei treni garantiti Italo

Lo sciopero tocca anche i treni Italo che sul proprio sito ha pubblicato l'elenco dei treni garantiti "al fine di diminuire i disagi". Per maggiori informazioni l'azienda invita l'utenza a contattare il pronto assistenza di Italia al numero (a pagamento) 892-020.

Fasce orarie non garantite per i treni Trenord

Anche Trenord è colpito dallo sciopero tra sabato 23 e domenica 24 novembre. E ha annunciato che "potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e alla lunga percorrenza", oltre al fatto che "non è possibile istituire fasce di garanzie" visto che è un giorno festivo.

Qualora vengano cancellati treni del servizio aeroporto, Trenord comunica che saranno messi su strada bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna (partenza da via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express;

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Come richiedere il rimborso in caso di cancellazioni o ritardi

In caso di cancellazioni o ritardi, Trenitalia dà la possibilità ai viaggiatori di chiedere un rimborso in biglietteria, chiamando il call center o compilando l'apposito form online. Anche Italo ha un modulo dedicato ai reclami sul proprio portale.