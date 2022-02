Sciopero dei mezzi domani a Roma: orari e fasce garantite bus, metro e tram il 4 febbraio Sciopero dei trasporti di 4 ore domani, venerdì 4 febbraio, a Roma. L’agitazione è in programma dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e coinvolgerà sia i mezzi Atac che quelli gestiti da Cotral.

A cura di Enrico Tata

Domani, venerdì 4 febbraio, è in programma uno sciopero dei trasporti di 4 ore a Roma. L'agitazione è prevista dalle ore 8.30 fino alle 12.30. Interesserà gli autobus, le metropolitane, i tram e i treni di Atac e i bus gestiti da Roma Tpl, come si legge sul sito ufficiale di Atac. Lo sciopero coinvolgerà anche i lavoratori di Cotral, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico regionale.

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Ubs Lavoro Privato "per la non volontà da parte del Governo di programmare un serio e credibile piano economico di investimento mirato al superamento della criticità strutturale dei servizi pubblici essenziali del Paese quali trasporti, scuola e sanità già di per sé evidenti nella fase pre-pandemica; per interrompere l'ossessionante e vizioso criterio che vece bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato garantendo loro profumati profitti".

Orari e fasce garantite bus, metro e tram ATAC per lo sciopero domani a Roma

Il servizio sarà garantito fino alle ore 8,30 e dalle 12.30 in poi. Dalle 8.30 alle 12.30, invece, non è garantito il servizio sull'intera rete Atac. Coinvolti, come detto, bus, metro, treni urbani, tram. Durante le sciopero non sarà garantito il servizio di scale mobili e ascensori nelle stazioni che resteranno aperte. Durante lo sciopero non è garantito neanche il servizio di biglietteria, ma i parcheggi di interscambio resteranno aperti.

Sciopero dei mezzi a Roma, orari e fasce garantite Cotral il 4 febbraio

Come detto, lo sciopero di quattro ore coinvolgerà anche gli autobus regionali gestiti da Cotral. Anche in questo caso il servizio non sarà garantito dalle ore 8.30 fino alle ore 12.30 di domani, venerdì 4 febbraio.